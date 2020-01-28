مصر | نجم الأهلي ومنتخب مصر في انتظار حكم قضائي يوم 25 فبراير

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قررت محكمة الأسرة بالمعادى اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى ابتسام علاء، طليقة لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، دعوى مصروفات دراسية، طالبت فيها بإلزامه بسداد 117 ألف و450 جنيها، وذلك عن الأعوام الدراسية "2017-2018"، و"2018-2019"، "2019-2020"، لنجله أدم، وذلك لجلسة 25 فبراير القادم.

وأقام هيثم حمد الله، محامى طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلى السابق، دعواه، مؤكدا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية لنجله أدم، مما دفع طليقته لسدادها من مالها الخاص، عن العام الأول بمبلغ 33200، وعن العام الثانى بمبلغ 41500، وعن العام الثالث بمبلغ 42750.

وكانت المدعية قد قامت بإبلاغ المشكو فى حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع عن دفعها، مما دفعها لإقامة الدعوى القضائية.