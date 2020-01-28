مصر | ننشر تحقيقات النيابة في واقعة العثور على جثة مسنة بالمعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تحقيقات النيابة في واقعة العثور على جثة مسنة بالمعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة المعصرة، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة مسنة متوفاة داخل شقتها، كما استمعت إلي أقول الجيران الذين أكدوا أنها كانت تعيش بمفردها وليس لديها أولاد.

وأكد الأهالي، أنه قبل وفاتها بأسبوع لاحظوا غيابها ولم تظهر كالمعتاد ويوم الوفاة لاحظوا انبعاث رائحة كريهة من داخل شقتها وبالطرق على باب لم يستجب احد فكسروا الباب وأسرعوا للداخل فوجودها متوفاة داخل غرفة نومها ومسجاة على الأرض.

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وطالبت النيابة في وقت سابق بتشريح جثة المتوفاة وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة للوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك..

وكشفت مناظر النيابة للجثة أنها لسيدة ستينية العمر متوفاة ولا يوجد أثار كدمات على الجسم وبكامل ملابسها.

البداية عندما تلقي العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة تخرج من شقة بشارع ترعة الخشاب، وعلى الفور انتقل الرائد كريم عبد العاطى معاون المباحث والقوة المرافقة وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة بالعقد السادس من العمر مسجاة على الأرض وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.