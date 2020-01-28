مصر | إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بدائري المرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بدائري المرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، بجروح وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات أعلى الطريق الدائري، وذلك في الاتجاه القادم من نفق السلام ومتجه إلى المرج.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كما تم نشر الخدمات المرورية بالطريق لتنظيم حركة السير.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم، وقع بين 3 سيارات أعلى الطريق الدائري، بمنطقة المرج، وعلى الفور تم الدفع بالأوناش المرورية، لرفع حطام الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.