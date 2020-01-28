مصر | إحالة عصابة سرقة المصوغات الذهبية بالتجمع للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عصابة سرقة المصوغات الذهبية بالتجمع للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة ٤ متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بسرقة المصوغات الذهبية من الشقق السكنية والفيلات بمناطق القاهرة الجديدة.

وكشفت أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المصوغات الذهبية من الشقق والفيلات السكنية، وأقروا بسرقتهم مصوغات تقدر بـ٥٨٠ ألف جنيه من ٧ شقق سكنية و٥ فيلل بمناطق متفرقة من القاهرة الجديدة وذلك بعد مراقبة أصحابها والتأكد من ثرائهم.

بداية الواقعة تعود عندما وردت بلاغات من عدة مواطنين لقسم شرطة التجمع تفيد بسرقة مصوغاتهم الذهبية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسؤالهم أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وأقروا ببيعهم المسروقات بمحلات الصاغة بمنطقة العتبة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.