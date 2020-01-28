مصر | حبس متسولة تعدت بالضرب على شاب في الرحاب 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس متسولة تعدت بالضرب على شاب في الرحاب 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، بحبس متسولة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتعديها على شاب بالضرب وإلقاء الحجارة عليه بمنطقة الرحاب.

واستمعت النيابة لأقوال المجني عليه الذي أقر بأنه أثناء جلوسه لتناول وجبة عشاء في أحد المطاعم بالرحاب فوجئ بسيدة تطلب منه المساعدة وبإلحاح وتحمل طفلة فقام بإبلاغها بأن هذا لا يجوز والقانون يجرم التسول وطلب منها الانصراف، إلا أنها استمرت بالمرور على الترابيزات.

وعندما اتصل بجهاز المدينة للإبلاغ عنها، قامت بتهديده وأن التابعين لها لن يتركوه كما هددته بأنها ستحرر ضده محضر تحرش كوسيلة ابتزاز لتركها، وعندما حاول تصويرها بهاتفه تعدت عليه بالضرب وألقت الحجارة عليه ولاذت بالفرار.

الواقعة تعود إلى ورود بلاغ لنقطة شرطة الرحاب يفيد بقيام متسولة بالتعدي بالضرب بالحجارة على مواطن حاول منعها من التسول وبإجراء التحريات تم ضبطها، واقتيادها لقسم الشرطة وتبين أن السيدة لا تحمل بطاقة تحقيق شخصية، وقامت بالتوقيع باسم مزور بخلاف اسمها الحقيقي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.