مصر | ضبط عاطل لقتله شاب بطلق ناري في الجمالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لقتله شاب بطلق ناري في الجمالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية، برئاسة المقدم محمد علوي، القبض على المتهم بقتل شاب بطلق ناري، بدائرة القسم؛ بسبب خلافات سابقة بينهما.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا بوجود إطلاق نار وسقوط قتيل بشارع بورسعيد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وعثر على جثة "محمد. م"، في منتصف العقد الثالث من العمر، مصابا بعدة طلقات، وبعمل التحريات تبين قيام أحد الأشخاص عاطل يدعى "م. س" بإطلاق النار عليه بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.