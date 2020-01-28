مصر | عاجل.. أحكام رادعة للمتهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحكام رادعة للمتهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس حكمها في قضية اختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية حيث قضت بمعاقبة كل من "محمد.ه"، و"عيد. م"، بالسجن 3 سنوات وتغريم الأول مبلغ 204 ألف و25 جنيهًا، ورد مثله وعزله من الوظيفة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية كما قضت المحكمة ببراءة "عبد الله. ص " من التهم المنسوبة اليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهمين فى الفترة من 2004 حتى 2005 قيام المتهم "محمد.ه"، رئيس أمناء مخازن شركة المقاولات المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باختلاس المنقولات البالغ قيمتها 207 ألف و888 جنيه، والمملوكة لجهة عمله والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته، بأن قام بإخراجها من مخازن الشركة التى يتولى حراستها واحتبسها لنفسه، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية أثبت فيها الكميات المنصرفة علي خلاف الحقيقة.

كما اشترك المتهم الثانى "عبد الله.ص"، سائق، بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى نقل البضائع التى تمكن المتهم الأول من اختلاسها بغية بيعها لحسابه، وإخفاء المتهم الثالث "عيد.م"، تاجر خردة، للبضائع بأن قام بشرائها من المتهم الأول مع علمه باختلاسها.