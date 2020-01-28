مصر | بسبب 2000 جنيه.. ضبط سائق لاتهامه بذبح صديقه في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب 2000 جنيه.. ضبط سائق لاتهامه بذبح صديقه في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم سائق على ذبح صديق طفولته لتأخره فى سداد 2000 جنيه اقترضهم منه فى الجيزة وفر هاربًا، الا ان ضباط قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية تمكنوا من كشف الواقعة والقبض على المتهم.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لارتباطة بعلاقة صداقة بالمجنى عليه "صديق الطفولة" ولوجود خلافات مالية حيث توجه للمجنى عليه بمسكنه وبحوزته سلاح أبيض "كتر " بقصد اجبارة على سداد المبلغ المالي 2000 جنية، المستدين به فحدثت مشادة تطورت إلى مشاجرة فقام خلالها بالتعدى علية بالسلاح الأبيض واستولى على هاتفة وفر هاربًا.

كان قسم شرطة العمرانية تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثه شخص داخل الشقة سكنه بعقار بدائرة القسم.

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وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين أن جثة المتوفى 20 سنة له معلومات جنائية بكامل ملابسها ووجود جرح ذبحى بمنتصف الرقبة وجرح قطعى أسفل معصم اليد اليسرى. وبانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تبين أن جثة المتوفى 20 سنة له معلومات جنائية بكامل ملابسها ووجود جرح ذبحى بمنتصف الرقبة وجرح قطعى أسفل معصم اليد اليسرى. وبسؤال والدة المجنى عليه ربه منزل 42 سنة مقيمة دائرة القسم افادت بأنها توجهت لزيارة نجلها بالشقة محل البلاغ عثرت عليه جثه هامدة وتبين لها عدم وجود هاتفه المحمول.



وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة اسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق 23 سنة مقيم دائرة القسم وأصل اقامته أول سوهاج والسابق اتهامة فى قضيتين (سلاح – سرقة بالإكراه).



وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافة أمكن ضبطه وبمواجهته أعترف بارتكابة الواقعة وبارشاده تم ضبط السلاح المستخدم والهاتف المحمول وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الوقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

