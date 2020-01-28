مصر | تأجيل محاكمة المتهمين بتقديم رشوة للاستيلاء على أرض بالعاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة المتهمين بتقديم رشوة للاستيلاء على أرض بالعاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتقديم رشوة للاستيلاء على أرض بالعاصمة الإدارية، إلى جلسة 15 مارس المقبل؛ لمناقشة شهود الإثبات.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري وعضوية المستشارين مصطفى البدويهي ومحمد رضوان عبد الحكيم وبسكرتارية حسن منصور ومحمد علاء فرج.

وأحالت النيابة العامة، مدير شركة للمستلزمات الطبية وشريكة بمدرسة خاصة بعابدين وموظفة بالمعاش ومحامي حر، إلى محكمة الجنايات.

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وقالت النيابة في قرار الإحالة، إن المتهمين الأربعة أسسوا فيما بينهم الجمعية التعاونية لتربية الإبل والاستثمار العقارى وتقدموا بطلب لمديرة إدارة الشؤون العقارية بالإدارة العامة للأملاك بديوان عام محافظة القاهرة والتي تشغل منصب رئيسة اللجنة الفنية المختصة بتقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للمحافظة بطلب تقنين قطعة أرض بمساحة 7466 فدان بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة لصالح الجمعية وتبين عدم استيفاء الطلب لاشتراطات التقنين.

فقامت رئيسة اللجنة الفنية بإعداد تقريرًا بعدم استيفاء الطلب المقدم للشروط، فعرضوا عليها رشوة 100 ألف جنيه مقابل إنهائها إجراءات التقنين.

فتوجهت لمقر هيئة الرقابة الإدارية وأبلغت الضابط المسئول الذي كلفها بمسايرتهم في عرضهم، والتقوا بها بأحد المحال العامة بمصر الجديدة وأعدوا العرض عليها بمبلغ 70 ألف جنيه وتخصيص 5 أفدنة لصالحها من الأرض محل الطلب على سبيل الرشوة، وبتسليمها الـ 70 ألف جنيه تم ضبطهم بمعرفة محمد أحمد إبراهيم خلف عضو الرقابة الإدارية.