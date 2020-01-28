مصر | السجن 3 سنوات لثلاثة أشخاص اعتدوا على زوجين في الزاوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 3 سنوات لثلاثة أشخاص اعتدوا على زوجين في الزاوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة ٢١ بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن 3 سنوات على ثلاثة أشخاص، اعتدوا على سيدة وزوجها في الزاوية الحمراء.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد العزيز شاهين، وعضوية مختار عنصيل، وخالد نصار، وطاهر النحاس، وأمانة سر حسن منصور، وعامر علي.

Advertisements

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقي محمد أحمد عبدالمحسن، معاون مباحث بقسم شرطة الزاوية الحمراء، بلاغا يفيد أن مجموعة من الأشخاص اعتدوا على زوجين بمنطقة الزاوية الحمراء، بإطلاق الأعيرة النارية لإرعابهما، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلي المكان المذكور، وتبين صحة البلاغ المذكور.

وبعمل التحريات عن الواقعة تبين أن وراءها كل من: "ح. م. م" 28 عاما و"ي. س. س" 23 عاما و"م. س. س" ٢٣ عاما، حيث اعتدوا بالضرب على "ف. ع. ف" 59 عاما وزوجها "م. ع. س" 65 عاما من أجل تروعيهما وتخويفهما بسبب بعض المشاكل بينهم.

فتم القبض عليهم، وتوجيه لهم تهمة حمل سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، واستعراض القوة ومباشرة العنف، فأقروا بقيامهم بالواقعة.