مصر | إحالة أوراق 4 متهمين فى جريمة قتل بالمنيا إلى المفتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة أوراق 4 متهمين فى جريمة قتل بالمنيا إلى المفتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار وعضوية المستشارين حسين السنبيسى وعلاء الدين محمد عباس بأمانة سر عصام سيد البرجي حضورية بإحالة أوراق 4 أشخاص بينهم طبيب إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قتلهم ثلاثة أشخاص بقصد سرقتهم والنطق بالحكم في اليوم الثالث من دور شهر مارس القادم.

تعود أحداث الواقعة عندما عثر المقدم إسماعيل كامل الشحات رئيس مباحث ملوى على جثة أحمد إمام محمد على ملقاه بإحدى الترع زمام ملوى وبها إصابات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر بالجمجمة والجبهة.

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تم فحص الكاميرات وهاتف المجني عليه وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من خالد مصطفى تامر- ۳٠ سنة طبيب وشقيقه منصور - ۳۲ سنة فلاح وأحمد إبراهيم متولي-١٩ سنة عامل وأحمد إبراهيم على.

تم ضبطهم واعترفوا جميعا بأن المتهم الأول الطبيب قام بالتخطيط والتحضير بالتنسيق مع المتهمين الثلاثة لاستدراج المجنى عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالي بحيازته وأضاف المتهم الثالث بأنهم أعدوا لذلك ساطورة وماسورة حديدية وسكين وحبال وقام الرابع باستدراج المجنى عليه وايهامه ببيع شقة وقتلوه واستولوا على المبلغ المالي الذي بحوزته.

في ذات الزمان والمكان قتلوا مصطفى عاشور وشقيقه عاشور عمدا مع سبق الإصرار والترصد وبعدما لفوا الجثث الثلاثة ووضعوهم داخل شنطة سيارة المتهم الأول وقادها المتهم الثالث وتم إلقاء الجثث بأحدى ترع ملوى لايهام رجال الأمن بأنه حادث سيارة تم ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة والسيارة والأدوات المستخدمة في الواقعة والمبالغ المالية المستولى عليها.