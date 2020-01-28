مصر | نشرة حوادث الخليج 365: حبس أحمد الفيشاوي واتهام البرادعي بنشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: حبس أحمد الفيشاوي واتهام البرادعي بنشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

حبس أحمد الفيشاوي سنة لعدم إنفاقه على نجلته

قضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحه امتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن نجلته لينا الفيشاوي.

بالصور.. الأطفال يلتقطون الصور التذكارية مع الشرطة في احتفالية الداخلية

التقط عدد من الأطفال، بعض الصور التذكارية مع رجال الشرطة المصرية أثناء انطلاق فعاليات احتفالية وزارة الداخلية بالذكرى الـ68 ملحمة البطولة، وتفاعل العديد من الحاضرين مع أنغام الأغاني الوطنية، والتي تظهر التطور الكبير في كافة القطاعات الخدمية بالوزارة

إحالة عاطل إلى الجنايات لقتله طالب بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بإحالة عاطل، إلى الجنايات؛ لاتهامه بـقتل طالب جامعي، بالزاوية الحمراء.

تأجيل محاكمة المتهمين بـ"فساد المليار دولار" لـ 23 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار"، لجلسة 23 فبراير للحصول على إذن من محكمة استئناف القاهرة، لرفع سرية الحسابات، وطلب المدعي بالحق المدني استمرار حبس المتهمين.

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النيابة تطلب سرعة التحريات حول شبكة لممارسة الدعارة في حلوان

طالبت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها التكميليه حول ضبط قواد وسيدتين بتهمة ممارسة الدعارة داخل شقة في منطقة حلوان، كما أمرت النيابة الغامة بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مجلس الدولة يؤيد قرار "الاتصالات" بخفض قيمة رصيد كروت الشحن

أيدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتضمن الموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36 % من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث.

الحبس 6 أشهر والغرامة لـ عمرو واكد لتهربه من الضرائب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير بـ"عمرو واكد"، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ 312 ألفًا و963 جنيهًا، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه المصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.

بلاغ يتهم البرادعي بالاساءة للشعب المصري ونشر أخبار كاذبة

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 4473 بلاغات النائب العام، اتهم فيه محمد البرادعي بالاساءة للدولة المصرية في المحافل الدولية ونشر أخبار كاذبة والتشارك مع جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها الإجرامية وهي جماعة الإخوان الإرهابية.

