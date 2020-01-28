مصر | بعد شهرين زواج.. سيدة في دعوى خلع: "بيكلم بنات ليل نهار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد شهرين زواج.. سيدة في دعوى خلع: "بيكلم بنات ليل نهار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمتعت محكمة الزنانيري بالقاهرة، لزوجة في عقدها الثاني من العمر، تدعى "منى. س" ربة منزل، سيطرت عليها الغيرة والحب الشديد لزوجها، إلى أن وصل بهما الحال إلى المحكمة للبت في دعوى الخلع.

"بيكلم زمايله البنات ليل نهار قدامي وبيبقي في البيت قاعد مش معايا"، بتلك الكلمات عللت الزوجة سبب طلبها الخلع من زوجها، متابعة: "جواز صالونات بس حبيته".

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وأضافت: "اتجوزنا من ٦ شهور، كان جواز صالونات بس حصل بنا قبول، وحبيته في الخطوبة؛ لأنها كانت سنتين"، مشيرا إلى أنها وقفت بجانبه وانتظرته حتى استطاع تجهيز شقة الزوجية، كما وافقت على عدم الاحتفال بشهر العسل بالسفر، وقضاءه داخل المنزل توفيرا للنفقات.

"فوجئت به بيكلم زميلاته البنات ليل نهار" بعيون تملؤها الغضب، تابعت أنه عقب الزواج وجدت زوجها يتحدث لزميلاته بالعمل كثيرا ليلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل الإيميلات بحكم عمله بإحدى شركات السياحة الكبرى وعندما اعترضت وطلبت منه عدم العمل داخل المنزل والاكتفاء بالعمل داخل الشركة، فقال: "أنا لازم أتابع سير الأفواج بنفسي ودا شغل"، فلم أتحمل مكالمته لفتاه أو سيدة أخرى أمامي ونشبت بيننا مشادة كلاميه تطورت لتركي المنزل بعد شهرين من الزواج، وحاول صلحي ولكني خيرته بيني وبين تغيير عمله ولكنه رفض، وقال: "هسيبك تعقلي والبيت مفتوحلك".

وقالت الزوجة، إن زوجها تركها دون سؤال لمدة ثلاثة أشهر: "مسألش فيا وعلشان كده هخلعه"، فغضبت لكرامتي واقتنعت أنه لا يبادلني الشعور بالحب وقررت الثأر منه عن طريق رفع دعوى خلع ضده بمحكمة الأسرة بالزنانيري.