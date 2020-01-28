مصر | السجن سنة مع الشغل لـ"مخرج شهير" ضبط بحوزته مواد مخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن سنة مع الشغل لـ"مخرج شهير" ضبط بحوزته مواد مخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المخرج السينمائي خالد مرعي بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه مبلغ ١٠ آلاف جنيه لاتهامه بجلب مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وكانت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، أحالت المخرج السينمائي "خالد مرعي" مخرج فيلم خيال مآتة، للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، في اتهامه بجلب مواد مخدرة أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.

واستلمت النيابة تقرير المعمل الكيماوي للمخدرات التي تم ضبطها بحوزة "المخرج" والذي أثبت أن المواد المضبوطة لجوهر مخدر الحشيش، وبذور مخدر الماريجوانا، كما استمعت النيابة لأقوال الضابط مجري التحريات حول الواقعة، والذي أثبت جلب المتهم المواد المخدرة أثناء وصوله.



ونفى "مرعي" خلال تحقيقات النيابة صلته بالمواد المخدرة وقال: "المخدرات مش بتاعتي ومش عارف وصلت حقائبي إزاي".

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وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائي، وبفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش، وبالعرض على الدكتور ماجد موسى، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب.

وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكتالوج الخاص بزراعتهم، وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر وعبوتين من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.