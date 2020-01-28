مصر | بالصور.. الأطفال يلتقطون الصور التذكارية مع الشرطة في احتفالية الداخلية

وانطلقت فعاليات احتفال وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بالذكرى ٦٨ ملحمة البطولة، بعروض الأسلحة والمركبات وتدريبات لطلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الأول.

وأجرى طلاب كلية الشرطة، عروض الجبال لاستعراض الجهود في اقتحام البؤر الإجرامية وأوكار الخارجين عن القانون.

وكما أجرى فريق الخيالة بيانا عمليا في مهارات الفروسية، في مجموعات متتالية والذي حصد فريق كلية الشرطة على المركز الأول من عام 2016 وحتى عام 2018 في مهارات الفروسية والتقاط الأهداف على مستوى الجمهورية.

واضطلعت الإدارة العامة لتدريب الكلاب والحراسة منذ عام 1932 بتأمين مصر من أخطار المفرقعات والعبوات الناسفة، وأجرى فريق من ضباط الإدارة بيانا عمليا في فحص بلاغ الاشتباه في جسم غريب داخل حقائب المسافرين بأحد المطارات وقام الكلب البوليسي في كشف الجسم المشتبه به.

وكما أجرى الفريق بيانا عمليا على فحص سيارة مشتبه بها بناء على بلاغ عن جسم مشتبه به، كما أجرى الفريق بيانا عمليا على فحص بلاغ الاشتباه في جسم غريب داخل إحدى قاعة الاجتماعات وتم العثور على مادة tnt شديدة الانفجار، كذا العثور على المواد المخدرة داخل وكر لأحد تجار المخدرات.

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وتشارك عناصر " الكلاب " بإدارة التدريب والحراسة في تأمين الوفود الأجنبية والوزراء ورئيس الجمهورية.

وكما شارك فريق الموسيقات أكاديمية الشرطة في العروض والذي فاز في مسابقة الموسيقات على مستوى الجمهورية.

ويشارك في الحضور الاحتفالية اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات وعدد من قيادات الوزارة ووفد من قيادات القوات المسلحة وأسر الشهداء، وكافة قطاعات وزارة الداخلية، لاستعراض أحدث الأجهزة والمعدات التي تعمل بها لحفظ الأمن في البلاد.

وجاء ذلك بمشاركة عدد كبير من طلبة المدارس والجامعات والمدارس الأزهرية وأسر الشهداء، لقضاء يوم داخل أكاديمية الشرطة والتعرف على دور رجل الأمن واستعراض أحدث معدات وأجهزة قوات الأمن والتضحيات التي يقدموها في تحقيق رسالة الأمن لسامية.

ويقام الحفل برعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإشراف قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة، بمناسبة مرور ٦٨ عاما على ذكرى استبسال الشرطة المصرية أمام العدو الإنجليزي في الإسماعيلية، ورفضهم تسليم مبنى المحافظة لهم والوقوف أمام مدافع ودبابات المحتل الإنجليزي يوم ٢٥ يناير ١٩٥٢، وخاضوا معركة شرسة بعد توجيهات فؤاد سراج الدين وزير الداخلية آنذاك بعدم الاستسلام لهم والمقاومة وقد أسفرت تلك المعركة استشهاد أكثر من 50 وإصابة 80 من رجال الشرطة البواسل.

