مصر | إحالة عاطل إلى الجنايات لقتله طالب بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بإحالة عاطل، إلى الجنايات؛ لاتهامه بـقتل طالب جامعي، بالزاوية الحمراء.

وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء، تلقى إخطارًا من المستشفى، يفيد بوصول طالب جامعي 21 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بجروح طعنية متفرقة بالجسد‪.‬

وانتقل رجال المباحث للمستشفى، وبسؤال والد المجني عليه، اتهم جاره عاطل بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابة به، أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما، لقيام المتهم بمعاكسة شقيقة المجنى عليه تلميذة بالإعدادي ورميها بعبارات تخدش الحياء أثناء سيرها في الشارع بدائرة القسم.‪

وبناء على إذن من النيابة العامة تمكن رجال المباحث من ضبطه في أحد الأكمنة المعدة له وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.