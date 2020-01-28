مصر | الإعدام والسجن 15 سنة لـ 3 متهمين في جريمة قتل بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإعدام والسجن 15 سنة لـ 3 متهمين في جريمة قتل بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محمكة جنايات ٢١ شمال، المنعقدة في العباسية، بإعدام شخصين والسجن ١٥ عاما لثالث، في جريمة قتل عمد بمنطقة الزواية الحمراء بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، وعضوية مختار عنصيل، وخالد نصار، وطاهر النحاس، وأمانة سر حسن منصور.



وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى هشام محمد عامر، عقيد شرطة ومفتش مباحث، بلاغا يفيد بوجود قتيل بمنطقة الزوية الحمراء بالقاهرة، وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وجود "ب. ي" جثة هامدة ومصاب بطلق ناري في الرقبة، ووجود شبهة سرقة. وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى هشام محمد عامر، عقيد شرطة ومفتش مباحث، بلاغا يفيد بوجود قتيل بمنطقة الزوية الحمراء بالقاهرة، وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وجود "ب. ي" جثة هامدة ومصاب بطلق ناري في الرقبة، ووجود شبهة سرقة. وبعمل التحريات اللأزمة، تبين أن وراء الواقعة "م. ح" 23 عاما، سائق، و"م. ع" 20 عاما، مندوب مبيعات و"و. ح" 16 عاما.

وتبين أن الثلاثة أعدوا كمينا لسرقة المجني عليه، حيث ترصدا الأول والثاني للمجني عليه، وراقب الثالث لهم الطريق للقيام بعملية السرقة وأثناء مرور المجني عليه من طريق شبة خالي من المارة، تعرضو له وحاولو سرقة أمواله تحت تهديد السلاح.