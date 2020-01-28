شكرا لقرائتكم خبر عن سفير القاهرة بأبو ظبي يناقش تعزيز التعاون بين البرلمانين المصري والإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير شريف البديوي، سفير مصر في أبوظبي، الثلاثاء، صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة تسلمه لمهام منصبه الجديد رئيسًا للبرلمان.

وتطرّق اللقاء إلى بحث سبل تعزيز العلاقات بين مصر والإمارات في مختلف مجالات التعاون، لا سيما دفع العلاقات البرلمانية وتكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة، والتنسيق في المحافل الدولية بين مجلس النواب والمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، بما يخدم مصالح البلدين ودورهما الهام في المنطقة والعالم.