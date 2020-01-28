شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستبعد مدير مشروع النظافة ورئيس قرية مازورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قرارًا بتكليف مصطفى محمد فتح الباب سليمان، للعمل مديرًا لمشروع النظافة العامة بمدينة بني سويف، واستبعاد المدير السابق للمشروع لتدني مستوى النظافة بالمدينة، مطالبا المدير الجديد للمشروع بالعمل على تطوير منظومة العمل، وبذل كافة الجهود لتحسين مستوى النظافة، والتواجد الميداني بالشارع وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

وقرّر محافظ بني سويف، بحسب بيان، الثلاثاء، تكليف عبدالحي سيد عبدالحي، نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، بالإشراف على مشروع النظافة، بحانب عمله، وذلك بالتنسيق مع السكرتير العام المساعد بصفته رئيس مجلس إدارة المشروع.

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كما قرّر المحافظ تكليف وليد عبدالجيد طه، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لقرية مازورة مركز سمسطا، واستبعاد رئيس القرية السابق، لتقصيره في أداء عمله وسوء إدارته للموارد البشرية المتاحة بالوحدة المحلية.

وفي سياق آخر، كرم محافظ بني سويف، الثلاثاء، أيمن جامع رئيس مجلس قروي أبسوح، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، حيث منحه المحافظ مكافأة مالية تقديرا لتميزه في أداء عمله، وذلك بعد نجاحه في ضبط سيارتين محملتين بـ 9 أطنان من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، حيث قد تلقى رئيس القرية بلاغا من مفتش تموين القرية بوجود سيارة محملة بالدقيق وفي انتظار سيارة أخرى، وتم عمل كمين للسيارتين وضبطهما والتحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وأكد محافظ بني سويف أن هذه القرارات التي تم اتخاذها تأتي في إطار ترسيخ وإرساء مبدأ الثواب والعقاب، والذي سيكون القاعدة الأساسية في التعامل وتقييم أي موظف أو مسؤول تنفيذي، واتخاذ القرار باستمراره في موقعه أو استبعاده، مشددًا على أهمية العمل الميداني والتفكير خارج الصندوق وإيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه المواطن في الخدمات الحيوية.