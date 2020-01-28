شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار فيديو الاعتداء على فتاة يتيمة.. إقالة مجلس إدارة جمعية نهر الحياة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على تغيير مجلس إدارة جمعية نهر الحياة، برعاية الأيتام بالعاشر من رمضان، وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطتها.
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي تابعت باهتمام بالغ الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتم فيه الاعتداء على إحدى الفتيات باستعمال عصا خشبية في دار نهر الحياة بالعاشر من رمضان.
ووجهت الوزيرة على الفور محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، بإجراء التدخلات اللازمة، وأفاد بأن الواقعة تعود لشهر ديسمبر وأنها محل تحقيق، وأن التي قامت بالاعتداء هي الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام.
وذكر بيان أنه فور العلم بالواقعة تحرر محضر بالواقعة برقم 1161 لسنة 2020 جنح أول العاشر، وقامت النيابة بتحرير محضر ضبط وإحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء، حيث يجري الآن التحقيق معها في سراي النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتشار فيديو الاعتداء على فتاة يتيمة.. إقالة مجلس إدارة جمعية نهر الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.