شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يرفض 7 طلبات رفع حصانة ضد 5 نواب منها 3 تخص مرتضى منصور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض مجلس النواب 7 طلبات رفع حصانة مقدمة من النائب العام ضد 5 من النواب، وأكد المجلس خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء توفر شبهة الكيدية في الطلبات.

حيث رفض المجلس النواب 3 طلبات رفع حصانة مقدمة من النائب العام ضد النائب مرتضى منصور، لوجود شبهة كيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب.

كما رفض المجلس طلب رفع الحصانة قبل النائب علاء عابد في القضية رقم 5198 لسنة 2018 إدارى التجمع الخامس، وذلك لقيام النائب بقذف وسب المجنى عليه نجيب أنسى ساويرس.

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وبررت اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضها طلب رفع الحصانة، عن النائب علاء عابد، بسبب وجود شبهة كيدية ونزاعات سابقة سياسية.

كما رفض المجلس طلب آخر برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب نبيل بولس شنودة في القضية رقم 7894 لسنة 2019 جنح الموسكى، وذلك لقيام النائب نبيل بولس بإنشاء مبنى بدون الحصول على ترخيص، وأن هذا المبنى أقيم على مساحة مخصصة للمنفعة العامة ومملوكة للدولة، وجاء سبب رفض اللجنة رفع الحصانة لوجود شبهة كيدية.

وكذلك رفض المجلس، الطلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب مديح عمار، بشأن قضية حادث سير. وتم رفضه لشبهة الكيدية .

ورفض المجلس أيضا الطلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة للاتخاذ الإجراءات الجنائية قبل النائب أحمد بدران، بشأن دعوى حول قيامه بتعيين عدد ٢٤ موظف بالمخالفة للقانون عندما كان يتولى رئاسة مجلس مدينة التل الكبير، وهو ما رأت اللجنة التشريعية، توافر شبهة الكيدية به.