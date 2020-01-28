شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تستنكر إنفاق 7.5 مليار جنيه لتطوير حي مصر الجديدة خلال 100 يوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: «سنشهد خلال الفترة المقبلة منظومة نموذجية لجمع القمامة، ترتكز على أسس وأساليب علمية، لحل المشكلة التي تعاني منها كل محافظات مصر».

وحول طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن انتشار القمامة في الشوارع، قالت النائبة دينا عبدالعزيز: «إنه لا يجوز انفاق 7،5 مليار جنيه لتطوير حي مصر الجديدة خلال 100 يوم، وترك شوارع كبيرة ورئيسية بحلوان والمعصرة دون تطوير رغم أنهم أبلغونا من قبل في المحافظة أن شارع عزبة الوالدة وشوارع أخرى ستكون نموذجية، ولا شفنا نموذجي وولا شفنا شوارع».

و تابعت: «من غير المعقول أنه حتى الآن توجد شوارع ترابية في حلوان وأخرى ضيقة جدا تحتاج إلى تطوير.

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وأشارت النائبة شيرين فراج، أن انتشار القمامة في كل مكان وجميع الشوارع ضاعف انتشار الأمراض حتى أصبحت مصر في الترتيب الـ 14 على العالم في مرض الوكيميا، كما أن انتشار القمامة في الشوارع أشاع «القرف» لدى الناس.

فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الحكومات المتعاقبة فشلت في مواجهة أزمة سقوط الأمطار، وتتعرض المحافظات للغرق دون أن تحرك الحكومة ساكنا .

وأكد «عابد»، أن البرلمان المقبل عليه أن لا يستجوب الحكومة أو أي وزير مختص، في حال تكرار أزمات الأمطار، ولكن يجب على الحكومة الموجودة أن تتتقدم باستقالتها، وليس الوزير المختص فقط، متابعا: «ليس من المعقول أن تواجه مصر نفس المشكلة كل عام دون حلول من الحكومة» .

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وعشر أعضاء من المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتى الإسكان والمرافق العامة والشؤون الدستورية والتشريع.