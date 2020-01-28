شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على الأهمية التي توليها الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربى.. مشيرا إلى أن المخطط للجزء الواقع غرب العلمين الجديدة يقوم على استغلال هذا الجزء لإقامة مشروعات فندقية وسياحية، وهو ما يجب العمل على سرعة تنشيطه خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح قطع الأراضى المتاحة، والاتفاق على معايير واضحة للتسعير وطرق السداد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، لبحث فرص «الاستثمار الفندقي» غرب مدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية.

وكلف رئيس الوزراء، وزارتي: السياحة والآثار، والإسكان، بالتنسيق بينهما من أجل إعداد المخطط، وطرحه للمستثمرين السياحيين، وللشركات الراغبة في الاستثمار السياحي والفندقي، ويشترط قيام كل شركة بالانتهاء من الإنشاءات والتشغيل خلال أقل فترة زمنية ممكنة، وذلك من تاريخ حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة.