شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تستعد لإحياء مسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد محافظة شمال سيناء حاليًا لإحياء مسار العائلة المقدسة، ضمن المشروع القومي لإحيائه.

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وتعد شمال سيناء، أول نقطة في مسار العائلة، الذي يعد أطول مسار في دولة واحدة، إذ يبلغ طوله 3500 كيلو مترًا «ذهابا وعودة»، ويتكون هذا المسار من 25 نقطة مرت بها العائلة المقدسة، والتى بدأت من بيت لحم في فلسطين عبر سيناء حتى محمية الزرانيق «الفلوسيات» غرب مدينة العريش ثم مدينة الفرما في شمال سيناء وصولا إلى دير المحرق في أسيوط، واستغرقت الرحلة 47 شهرًا.

وفى هذا الإطار، عقد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة اجتماعا تنفيذيًا حضره كل من: المهندس سالم حسين صباح مدير عام السياحة، الدكتور سامى عبدالمالك مدير عام آثار شمال سيناء الإسلامية والقبطية، المهندس حسام الشريف مدير النخطيط العمرانى إلى جانب سكرتير مجلس مدينة بئر العبدورئيسى قريتى رمانة وبالوظة.

واستعرض العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ما تم الإتفاق عليه من خلال وزارة التنمية المحلية في إطار المشروع القومى لإحياء مسار العائلة المقدسة، حيث تقوم المحافظة بتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية في منطقة الفرما والمناطق المحيطة بها برصف طرق أسفلتية ومدقات وانارتها وتشجيرها وتوصيل خط للمياه العذبة لها واقامة لوحات ارشادية ومظلات وكراسى لاستراحة الزائرين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وإنشاء سور يحيط بالمناطق الأثرية، علاوة على إقامة متحف ومركز للزوار مزودا بكافتيريا ودورات مياه وباقى الخدمات السياحية من قاعة محاضرات وعرض مرئى وصور للتراث الأثرى والطبيعى في المنطقة ومركز للحرف التراثية التي تتميز بها المنطقة والسكان المحليين من أعمال تطريز للثوب البدوى وصناعة الكليم البدوى المرقوم ومنتجات الجريد من سعف النخيل وصناعة العجوة وتجفيف البلح والقواقع البحرية ومنتجات زيت الزيتون وغيرها .