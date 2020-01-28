شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: تحصيل مستحقات مصري يعمل بإيطاليا من صاحب العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الثلاثاء، أن مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو – إيطاليا، نجح حل ودي لشكوي العامل المصري «م.س.م» الذي يعمل لدي صاحب العمل «ح.س.ح»، بتحصيل راتب شهرين قدرة 2400 يورو للعامل، أي ما يوازي 41 ألفا و784 جنيها مصريَا.

تلقى الوزير تقريراً بذلك عبر المستشار العمالي بميلانو، مجدي سيد حسنين، أشار فيه إلى أنه قام بعقد لقاء مع نخبه من كبار الجالية ممثلين لجمعية «اللوتس» للتواصل معهم وحل مشاكلهم أولا بأول، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم في العمل، وتم التأكد عليهم ضرورة وجود عقود عمل للعمال المصريين، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التي تواجههم، فضلًا عن التشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالي في خدمتهم، وتم تزويدهم بالتليفون الشخصي للمستشار العمالي.

كما تم عقد لقاء مع ممثلي الجالية في مدينة reggio emilia، وجاري عقد لقاءات مع باقي أعضاء الجالية، بالإضافة إلى اجتماع آخر مع المصريين دون سن ١٨ عاما لشرح كيفية التواجد القانوني داخل المجتمع الإيطالي، فضلا عن عمل جوله ميدانيه لأقدم مطاعم ميلانو ويسمى (toasteria)، وتم مقابلة صاحبه أحمد عبدالسلام، ويعمل لدى عددا من المصريين، حيث تم التنبيه عليهم بضرورة الحفاظ على عملهم وبذل أقصى طاقة في العمل لرفع شأن العمالة المصرية.