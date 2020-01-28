شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: يُحسب لهذا النظام حرصه على دعم الصناعة وتحقيق تنمية غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: «إن الفترة الحالية تشهد صناعة وتنمية لم يسبق لها مثيل».

وأثار النائب سليمان وهدان وكيل المجلس مشكلة تقنين أراضي الدولة ووضع سياسة تسعيرية عادلة تراعي ظروف الناس وتحسم هذا الملف، خاصة فيما تعلق بالأراضي المنشأ عليها مصانع، وقال: «الله يرحمه عبدالناصر والسادات كان هناك إقامة للمصانع وكان هناك صناعة حقيقية».

وعلق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قائلا: «إن الفترة الحالية تشهد صناعة وتنمية لم يسبق لها مثيل»، لافتا إلى أن الدولة حريصة على مساندة أصحاب المصانع، ويحسب لهذا النظام حرصه على دعم الصناعة وإنشاء كثير من المصانع التي حققت تنمية غير مسبوقة، كما ساهم البنك المركزي في دعم كثير من المشروعات».

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فيما قال النائب أحمد السجيني، لقد عقدنا طوال الثلاث أشهر الماضية جلسات غير معلنة لحساسية الموقف نتعامل فيها مع التطوير المؤسسي لعلاج الموضوع برمته، ونستغل أن مصر بها قيادة سياسية جادة ترغب في حل المشكلات المختلفة، مشيرا إلى عقد جلسات بحضور ممثلي الحكومة، وتم الاتفاق على قناعات محددة وملامح مشروع.

وأضاف «السجيني»، اتفقنا على عقد جلسة استماع موسعة لعرض الطرحين في مسألة التسعير، واتخذت قرارا بإرجاء هذه الجلسة، ولابد أن يصدر الملف متسقا في وجهة النظر بين البرلمان والحكومة، والأمر في ملعب الحكومة والبرلمان جاهز لهذا الأمر وقادرون على حله بنسبة 100% .

وعقب رئيس مجلس النواب قائلا: أعتقد أن المجلس نجح بامتياز في التشريع ولكن في تحقيق رغبات المواطنين فأمامنا الكثير ولكننا اقتحمنا كثير من المشاكل، واخشي أن ينتهي دور الانعقاد الأخير «ونطلع أحنا الغلطانين».

وتابع ناقشنا طلبات احاطة وطلبات مناقشة عامة وسخرنا كل أدوات الرقابة وقلنا أننا في فترة انتقالية ولكن المشاكل على أرض الواقع كثيرة ويجب على الحكومة أن تعيد النظر في الكثير من الأمور.