شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية يستقبل وفداً من الإعلاميين الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، اليوم 28 يناير 2020، وفداً يضم نخبة من رؤساء تحرير الصحف والشبكات التلفزيونية والإذاعية في أفريقيا، في إطار برنامج «الإعلام والتعاون الأفريقي» الذي تنظمه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية خلال الفترة من 20 إلى 30 يناير الجاري، حيث تناول اللقاء القضايا ذات الأولوية في مجال السلم والأمن والتنمية على مستوى القارة، والتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية الأفريقية ودور وسائل الإعلام في تعزيز العلاقات بين الدول الأفريقية والمساهمة البناءة تجاه حل قضايا القارة.

كما استعرض نائب وزير الخارجية أهم ما تم تحقيقه خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، مؤكداً على استمرار الجهود المصرية في دعم مبادرات وأنشطة الاتحاد الأفريقي، أخذاً في الاعتبار أجندة التنمية الأفريقية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030. هذا، وتناول السفير لوزا مخرجات «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة» وكيفية تفعيلها والبناء عليها، خاصة على ضوء استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الأعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.

ومن جانبهم، أشاد الحضور بالدور المصري في دعم التنمية بالقارة الأفريقية خاصة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، كما أعربوا عن تقديرهم لجهود مصر في الارتقاء بالعمل الأفريقي المشترك خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019.