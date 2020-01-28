شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن 3 مناطق بوسط وشرق المدينة، وذلك لإصلاح كسر مفاجئ بأحد الخطوط الرئيسية.

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وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق «سيدي جابر، محرم بك، بحري»، لافتة إلى أنه سيتم عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في خط مياه رئيسي خلف الشركة الشرقية للدخان بمنطقة محرم بك، ما يتطلب تخفيض الضغوط بمحطة باب شرقي حتي يتم أعمال الإصلاح.

وناشدت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.