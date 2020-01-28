شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من برنامج «لم الشمل» بالتعاون بين مصر وإيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل هشام بدر، سفير مصر في روما، رئيس قطاع السياسات الدولية بالاتحاد الإيطالي للعمل، ورئيس اتحاد العمال المصريين بإيطاليا، عيسى اسكندر، حيث تم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من برنامج «لم الشمل» للأسر المصرية المتواجدة في إيطاليا، خلال مارس 2020، والمقرر أن تستمر لمدة 24 شهراً، أسوة بالمرحلة الأولى للبرنامج، وذلك بهدف لم شمل الأسر المصرية التي يعمل عائلها أو أحد أفرادها في إيطاليا.

وأوضح السفير بدر أن نجاح المرحلة الأولى من البرنامج، والتي انتهت في ديسمبر 2019، دفعت الجانب الإيطالي إلى الإسراع في بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع، وقد استفاد من المرحلة الأولى ما يقارب من 600 أسرة مصرية تم لم شملها بعائلها في إيطاليا، بما جعل الجالية المصرية تتصدر المرتبة الأولى في الاستفادة من هذا المشروع الذي تتعاون فيه الجهات المعنية في كل من مصر وإيطاليا.

وأشار إلى أن الأسر المصرية التي تستفيد من هذا المشروع الهام يتم منحهم إقامات شرعية وتأمينات صحية، وكذا يتم تضمينهم قبل مجيئهم إلى إيطاليا في برنامج تدريبي مجاني خاص بتعلم المفردات الأساسية للغة الإيطالية، بما يضمن لهم سهولة الانسجام في المجتمع الإيطالي فور وصولهم.