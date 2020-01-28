شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون بـ«مؤتمر جامعة قناة السويس» يطالبون بخطة قومية للتوعية بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المشاركون في المؤتمر الطبي الأول للوقاية من فيروس «كورونا» بجامعة القناة إلى عدم التهويل أو التهوين من المرض، وضرورة تبني خطة قومية للتوعية والثقافة الصحية حول المرض وأسبابه وتداعياته وطرق الوقاية والمكافحة.

وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس الجامعة، في كلمتها الافتتاحية، أهمية التحرك السريع لعمل خط دفاع أول لكيفية طرق الوقاية من فيرس كورونا وذلك بالمعرفة الجيدة لأعراضه، مشيرة إلى أن «كل فرد لابد أن يقوم بنقل المعلومات عن الفيروس وأعراضه بدءا من بيئته الخاصة لأسرته وصولا لبيئة عمله»، مشددة على الدور الهام الذي يلعبه قسم الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفى.

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من جهته، أشار د. أسامة عنتر، عميد طب القناة، خلال المؤتمر الذي اقيم في قاعة المؤتمرات بمستشفى جامعة القناة، إلى أن «المرض مازال تحت السيطرة عالميا رغم ارتفاع معدلات الإصابة به في الصين، لكن مازال هناك طرق للوقاية والعلاج للمرض الذي يندرج ضمن قائمة أمراض الفيروسات التي ظهرت بالماضي مثل سارس وكورونا ولكنه أكثر تطورا جينيا منهم».

ولفت «عنتر» إلى وجود تنسيق كامل بين مستشفيات الجامعة ومراكزها الطبية المنتشرة في منطقة القناة وبين وزارة الصحة حول الفيروس، مؤكدا: «عدم وجود حالات في مصر لا يعنى الاسترخاء بل يجب التأهب الأقصى لمواجهته».

وطالب د. عادل حسن، مدير المستشفيات الجامعية، أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات والأطباء والتمريض باتباع خطوات الوقاية والمكافحة من خلال معرفة شاملة بالمرض وأعراضه وطرق المكافحة والعزل لأي مشتبه على الفور، مشددا على ضرورة خضوع العائدين من الصين إلى الحجر الصحى لمدة لا تقل عن 14 يوما كاملة والتشديد على الموانىء والمطارات.

مؤتمر الوقاية من كورونا بجامعة القناة

مؤتمر الوقاية من كورونا بجامعة القناة