شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب اجتماعًا طارئًا للجامعة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة أن الجامعة العربية ستعقد اجتماعًا طارئًا، السبت المقبل، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، لمناقشة كيفية مواجهة «صفقة القرن»، التي سيعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم.

وأوضحت المصادر أن المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، طلبت عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بحضور الرئيس الفلسطيني، بهدف الاستماع إلى رؤيته وبحث ما يسمى بـ«صفقة القرن» بشأن القضية الفلسطينية.