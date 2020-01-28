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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثانى من الفيلم التسجيلي «قطب» على قناة dmc والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت قناة dmc عن عرضها للجزء الثانى من الفيلم التسجيلي "قطب"، غدًا الأربعاء، فى التاسعة مساءً.
يتناول الفيلم تفاصيل الـ ١٥ شهرا الأخيرة في حياة سيد قطب، وما يتضمنه ذلك من مفاجآت منها اللقاء الأخير بين سيد قطب مع شخصية بارزة في الأدب والسينما المصرية، قبيل إلقاء القبض عليه وكشف تنظيمه.
ويكشف الفيلم الذي يستند في مادته العلمية إلى أوراق تحقيقات تنظيم ٦٥، التي تخرج للمرة الأولى على شاشة تلفزيونية، و يتطرق الفيلم إلى أقوال حسن الهضيبي التي ستشكل مفاجأة مدوية، حين ينكشف رأي المرشد الثاني لجماعة الإخوان في شخص سيد قطب وزينب الغزالي وأفكار تنظيم ٦٥.
الفيلم من انتاج وحدة الأفلام الوثائقية في قناة DMC، والتى يديرها الكاتب الصحفي أحمد الدريني، في حين يشغل المخرج شريف سعيد موقع المدير التنفيذي لها.
وأشارالمهندس حسام صالح، المتحدث الرسمى بأسم المجموعة إن الشركة خصصت كل الإمكانات المتاحة لخدمة هذا العمل الذي يعد خطوة مهمة في مواجهة الأفكار المتطرفة لجماعات العنف المسلح و سيتوالى الأعلان عن مواعيد العرض على القنوات الأخري.
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