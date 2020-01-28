شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف عمرو شحاتة مديرا عاما للعلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تكليف عمرو شحاته بمنصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ليدير ملف العلاقات العامة والإعلام فى الوزارة، بعد خلو المنصب لفترة كبيرة دون قيادات.

وتولى عمرو شحاتة منصب مدير عام العلاقات العامة والإعلام خلال عام 2015، ثم مديرا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة قنا ثم وكيلا لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بسوهاج واخيرا مديرا عاما بالوسائل التعليمية التابعة للوزارة.

وشهد منصب المتحدث الرسمى خلال الفترة الماضية تكليف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أحمد خيرى، مستشارًا إعلاميًا، ومتحدثًا رسميًا باسم الوزارة، ثم أمنية خيرى والتى عملت لفترة قليلة ثم تركت منصبها، وظل منصب مدير العلاقات العامة والإعلام شاغرا هلال الشهور الماضية دون أن يشغله أحد، فيما يعتبر منصب مدير العلاقات العامة والإعلام مهم خلال هذا الفترة للرد على استفسارات الرأى العام حول كثير من قضايا التعليم والامتحانات والمنظومة الجديدة للتعليم.

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ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة تغييرا واضحا فى ملف الإعلام خاصة أن عمرو شحاته سبق وأن عمل كمدير للعلاقات العامة وله خبرة كبيرة فى إعادة الوضع لسابق عهده فى التواصل الدائم مع مندوبى الصحف والمواقع والرد على استفساراتهم.

فيما جه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإدارة المركزية للتربية الخاصة بعقد دورات تدريبية للمعلمين بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، للتدريب على احترام الآخر وتقبل الاختلاف وأساليب تعديل السلوك ووسائل التعليم الحديثة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها، أن المرحلة الأولى من التدريب، والتى تقام فى الفترة من 26 يناير الجارى إلى 5 مارس المقبل، تستهدف 3500 معلم ومعلمة، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية تتم بالتعاون مع منظمة اليونسيف وجامعة عين شمس.

وتفقدت إنجى مشهور مستشارة الوزير لشئون التربية الخاصة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة، تدريبات المعلمين بمحافظة الغربية واستطلاع آراء المعلمين حول التدريبات.