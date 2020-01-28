شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوقاف الإمارات: الأزهر سفينة الاعتدال فى بحر أزمات تتعرض لها الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مطر الكعبى، رئيس الهيئة العامة للأوقاف بدولة الإمارات، إن التاريخ المعاصر يشهد على أن كل أزمة تتعرض لها الأمة نجد الأزهر فيها قائدا لسفينة الاعتدال فى بحر متلاطم الأمواج، محافظا على ثباتها متسلحا بعقول العلماء واجتهاد الفقهاء ومهارات الخبراء، مؤيدا بعون الله ورعايته.

وأضاف "الكعبي"، خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى، فى جلسته التى ناقشت دور المؤسسات الدينية الأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامي؛ أن التفسير الخاطئ للنصوص التى تبثها الجماعات الإرهابية للشباب وحثهم على العنف والقتل باسم الدين؛ جعل الصورة النمطية للإسلام معادية للغير ومدمرة للحضارة الإنسانية ومتعطشة لدماء المخالفين، كما روجت لعدم الاعتراف بالأوطان وتقسيم العالم إلى دار إسلام ودار كفر.

Advertisements

وطالب الدكتور محمد الكعبى بضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة للشباب عن حقيقة الإيمان والإسلام والانتماء للأوطان، وحقيقة الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكذلك شرح مفهوم الردة شرحا دقيقا وافيا لقطع الطريق على تدليس الجماعات الإرهابية بتأويلها المغلوط للنصوص ولى عنقها واجتزائها من سياقها.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بحضور نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة من 46 دولة من دول العالم الإسلامى، ‎لبحث ومناقشة أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامي.