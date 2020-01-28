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شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق الجبن الرومى.. شاهد مراحل صناعة "ملكة السندوتشات" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا تحدثنا عن سندوتش الإفطار المصرى، فبالطبع سنجد الجبن الرومى يستقر على منصب ملك سندوتش الإفطار، ولكل عشاق الجبن الرومى ندخل معكم اليوم لعالم تصنيعه، لنشاهد كيفية صناعتها.
ويقول المهندس أسامة عبد المنعم مدير الإنتاج بأحد المصانع إن الجبن الرومى تبدأ بخطوات تعتمد على اللبن الجاموسى أو البقرى، ويتم اختباره وتحليله وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة من الدول.
وتبدأ عملية بسترة اللبن، ثم تدخل الألبان إلى أزنات التصنيع وترفع درجة حرارة اللبن ليصل إلى درجة حرارة التنفيح قبل تنفيحه بالمنفحة الطبيعية ليصل إلى مرحلة التجبن، ثم ندخل فى مرحلة التقطيع، ثم مرحلة الصمت ثم تنتقل إلى التروليات.
وتخضع الجبن بعد ذلك إلى كبس على مرحلتين الأولى لمدة ساعتين، ثم الكبسة الثانية تستمر من 16 إلى 18 ساعة، ثم ينتقل الجبن إلى المناشر، وتبقى عليها لمدة 60 يوما لتصل إلى مرحلة التسوية، قبل أن تنتقل إلى مراحل البيع.
وتعتبر مصر من أشهر البلاد فى صناعة الجبن الرومى، الذى يستغرق إعداده مدة طويلة.
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