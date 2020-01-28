شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الشبكه القومية للتكنولوجيا الحيوية بأكاديمية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية ضمن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة، بحضور الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق والدكتور إسماعيل سراج الدين، المدير الأسبق لمكتبة الإسكندرية والدكتور حسين منصور، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور جينا الفقى، المشرف على برنامج الشبكات العلمية، وعدد من رؤساء الجامعات والمراكز البحثية المشاركة بالشبكة وكذا السادة الخبراء والمهتمين بمجال التكنولوجيا الحيوية.

وذكر بيان صادر عن اكاديمية البحث العلمى، أن عدد الجهات المشاركة فى الشبكة القومية لأبحاث التكنولوجيا الحيوية يبلغ 14 جهة وهم جامعات القاهرة (كلية زراعة وكلية علوم) وجامعة الإسكندرية، دمنهور، بنى سويف، المنصورة، مصر للعلوم والتكنولوجيا“MUST”، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA، المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، المركز القومى للبحوث، جهاز شئون البيئة، جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل، معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية، ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وفى كلمته بحفل الافتتاح اوضح الدكتور محمود صقر، أن برنامج الشبكات العلمية القومية المتخصصة هو أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والذى يهدف إلى تجميع القدرات المصرية المتخصصة فى مجال محدد بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والتى تعمل فى جزر منعزلة متوازية مما يؤدى إلى تكرار الجهود بدلا من تكاملها وتفتيت التمويل وإهدار الموارد، ويهدف البرنامج أيضًا إلى بناء قاعدة بيانات مدققة متكاملة من العلماء والخبراء فى المجالات العلمية المختلفة، خاصة فى العلوم البينية والمتقدمة

وتابع رئيس اكاديمية البحث العلمى، كما تهدف أيضًا إلى إجراء بحوث ودراسات مشتركة تتفق وخطط وأولويات الدولة كما تستهدف على المدى البعيد المشاركة فى البحوث والمشروعات الدولية ذات الصلة بمجال الشبكة. والبرنامج هو أحد الآليات التنفيذية لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، التى من أهم أهدافها تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى وبناء القدرات الوطنية.

وأوضحت الدكتورة جينا الفقى، المشرف على برنامج الشبكات العلمية، أنه قد بلغ عدد الشبكات 10 شبكات قومية، منها 7 فى مرحلة العمل فى مجالات العلوم النووية والتكنولوجيا الحيوية وأمراض السرطان والثقافة العلمية والمسابك والمعشبات وتكنولوجيا النانو وجارى انشاء شبكات الرياضيات والمتاحف العلمية والطب الشخصى.

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ومن جانبها قالت الدكتورة نجلاء عبد الله أحمد، منسق الشبكة القومية لخبراء التكنولوجيا الحيوية أن الشبكة تهدف إلى تيسير استخدام الأجهزة العلمية والإمكانيات البحثية المتوفرة فى الجهات الأعضاء بالشبكة طبقًا لمجموعة من الضوابط التى تقرها الأكاديمية بالتعاون مع الجهات المشاركة بالشبكة مما يضمن حسن الاستفادة من الثروة المتاحة من الأجهزة والمعدات والغير مستخدمة بصورة فاعلة، وهو الأمر الذى يوفر الأموال التى تستخدم لشراء أجهزة جديدة بالرغم من أنها موجودة بالفعل فى الجهات المختلفة.

ومن ضمن أهداف الشبكات أيضا التقييم المستمر للاحتياجات القومية فى مجال التدريب على البحث العلمى فى مجال الشبكة مع تحديد الأولويات البحثية بالتنسيق الكامل مع المجلس النوعى المختص بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.