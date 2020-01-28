شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: مؤتمر الأزهر للتجديد نضال لحماية الفكر الإسلامى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنه يشكر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على عقد مؤتمر الأزهر العالمى للتجديد فى الفكر الإسلامى، وعلى موضوعاته الهامة التى نحتاجها فى زماننا وفى واقعنا المعاصر، وفى ظل ما نحن فيه وهذا نضال لحماية فكرنا.

وأوضح عمرو موسى، أن هذه الحماية تتطلب تجديدًا فى الفكر وتعبئة لكل المفكرين المسلمين فى طرح الفكر السليم والرد على تحريفات كثيرًا ممن خرجوا علينا بمقولات وسياسات حان وقت وقفة لها جريئة تقوم على فكر سليم سديد لرد هذه الأباطيل، وهنا استشهد بقول رسولنا الكريم ﷺ: (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد للامة أمر دينها)، وها نحن الآن نعيش فى فترة هى رأس مائة سنة جديدة.

وأكّد موسى، أن الله قد قيد لهذه الأمة رجالا يفهمون أمر دينهم ويعون مقدار التحدى الضخم الذى نواجهه فعلا على المستوى العالمى، كما أعرب الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عن اعتزازه بموقف دولة جامبيا عندما ذهبت إلى محكمة العدل الدولية وأخذت حكما واضحا يدين جريمة إبادة المسلمين فى عدد من الدول الآسيوية.

ويعقد الأزهر الشريف هذا المؤتمر على مدار يومى الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بحضور شخصيات دينية وسياسية بارزة من 46 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتضمن سبعة جلسات نقاشية، تركز محاورها على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامي.