شكرا لقرائتكم خبر عن نيفبن القباج: نستهدف تنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان فى 10 آلاف مدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الصندوق سيستمر في عملية التوعية والوقاية والتى هى محور أساسى للعمل سواء من خلال البرامج التدريبية الوقائية، حيث نستهدف العام الحالى تنفيذ برامجنا فى 10 آلاف مدرسة و165 مركز شباب من خلال شبكة ممتدة من المتطوعين في كافة محافظات الجمهورية، أو من خلال الحملات الإعلامية حيث نستهدف العام الحالي إطلاق حملتين جديدتين الأولي تستهدف الشباب ، والثانية تستهدف السائقين لافته الى اننا سنمضي قدماً في تبني مفهوم التعافي الشامل في برامج الصندوق والذي يعني التغيير في مستوي نوعية الحياة التي يعيشها المتعافي في النواحي الاجتماعية والاقتصادية وليس فقط التوقف عن تعاطي المخدرات.

وقد افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أول معرض لمنتجات المتعافين من الإدمان داخل مركز العزيمة لتأهيل مرضى الادمان بمنطقة العزيمة بالمنيا تحت شعار من " القاع الى الإبداع " حيث يتضمن المعرض منتجات الملابس والموبيليا والأعمال اليدوية. ويعد مركز العزيمة لتأهيل مرضى الادمان بالمنيا أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان فى محافظات الصعيد وتصل طاقته الاستيعابية إلي 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنوياً علي مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية ويتضمن صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم " خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو كما يتضمن مجمع ورش " تدريب مهنى ، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة

جاء ذلك خلال احتفالية تخريج اول دفعة من متعافي الخط الساخن "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الادمان بمركز العزيمة بالمنيا بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن احمد حسن عميد لاعبى العالم والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى.

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