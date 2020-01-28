شكرا لقرائتكم خبر عن متحف محمد على يفتتح معرضين مؤقتين للفنون لتشجيع المواهب الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة السياحة والآثار غداً الأربعاء، متحف قصر الأمير محمد على، بالمنيل معرضين مؤقتين للفنون، فى إطار الدور الثقافى والتعليمى للمتاحف، وتشجيع المهارات المختلفة للشباب الموهوب فى الفنون المختلفة.

وأوضح ولاء الدين بدوى، مدير عام المتحف، أن المعرض الأول تحت عنوان "إشراقات فنية" يضم نتاج أعمال طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بهدف إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة للطلبة الموهوبين وربط تلك الأعمال بالمتحف.

ويعرض المعرض 74 عملا فنيًا يتنوع بين الزيت والتصوير وأعمال الجرافيك والنحت، بمشاركة قرابة 70 طالب من كافة الدفعات وكل الأقسام، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 فبراير 2020.

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وأضافت هدير عادل، مسئول قسم المعارض بالمتحف، أن المعرض الثانى تحت عنوان "قنا... هنا " حيث يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والصناعات اليدوية لمحافظتي قنا وأسوان؛ تمثل تراث الصعيد بشكل عام وهي عبارة عن حلي مصنوع من الخوص والخرز والخيوط المختلفة ومشغولات يدوية وفخار، وهو ما يبرز دور المتحف في تعريف الجمهور بما تتنوع به الحضارة المصرية وتراثها، ومن المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.

وقصر الأمير محمد علي بالمنيل هو أحد قصور العهد الملكي في مصر ذات الطابع المعماري الخاص. بدء بناء القصر عام 1901، ويقع بجزيرة منيل الروضة بالقاهرة على مساحة 61711 متر² منها 5000 متر تمثل مساحة المباني. يعد القصر تحفة معمارية فريدة كونه يضم طرز فنون إسلامية متنوعة ما بين فاطمي ومملوكي وعثماني وأندلسي وفارسي وشامي، ويشتمل القصر على ثلاث سرايات هي: سراي الإقامة، وسراي الاستقبال، وسراي العرش، بالإضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصيد، وبرج الساعة، ويحيط به سور على طراز أسوار حصون القرون الوسطى، فيما تحيط بسراياه من الداخل حدائق تضم مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، ويستخدم القصر حالياً كمتحف.