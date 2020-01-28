شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين القباج: إنشاء مركز جديد بإمبابة لتقديم الخدمات العلاجية لـ20 ألف مدمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه خلال الأسبوع الحالى تم البدء فى رحلة تشييد مستشفى علاج الإدمان بمنطقة إمبابة بالتعاون مع وزارتى "الصحة والسكان والإنتاج الحربى" وهو المشروع الذى شهد المهندس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بروتوكول توقيعه بتكلفة تصل إلى 155 مليون جنيه يتحملها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ويمثل نموذجًا جديدًا لاستثمار الأصول غير المستغلة للدولة، حيث يقع هذا المشروع على مساحة 10 آلاف متر مربع داخل مستشفى حميات إمبابة، وسيوفر هذا المشروع خدمات العلاج لمتوسط 20 ألف مريض إدمان سنويًا على مستوى العيادات الخارجية والعلاج الداخلى.

وأضافت الوزيرة، أن العام الحالى سيشهد تكثيف لحملات الكشف عن التعاطى بين العاملين بالدولة، حيث نستهدف هذا العام الكشف على 300 ألف موظف استكمالًا للمسيرة التى بدأناها العام الماضى وشهدت الكشف على (128 ألف) موظف فى (29) وزارة بـ(26) محافظة ونتج عنها انخفاض نسبة التعاطى بين الموظفين من 8% فى مارس 2019 إلى 2% فى الفترة الحالية كما يستمر الصندوق فى متابعة قانون الكشف عن المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والذى اعتمده مجلس الوزراء 20 مارس 2019 وجارى حاليًا مناقشته بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال احتفالية تخريج اول دفعة من متعافى الخط الساخن "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الادمان بمركز العزيمة بالمنيا بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن أحمد حسن عميد لاعبى العالم.