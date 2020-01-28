شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أحمد حسن يشارك المتعافين من الإدمان لعب كرة القدم.. يؤكد: المخدرات مدمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبى العالم المتعافين من الإدمان لعب كرة القدم تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" فيما حرص المتعافين على التقاط الصورة التذكارية معه، مؤكدا أن ما يشاهده من وجود مركز لعلاج الإدمان بالمواصفات العالمية قائلا: "المخدرات تدمر أى شيء فى الدنيا خاصة الشباب".

جاء ذلك خلال احتفالية تخريج أول دفعة من متعافى الخط الساخن "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج مرضى الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور شريف فارق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضاء مجلس نواب المحافظة وكابتن أحمد حسن عميد لاعبى العالم.

شارك الكابتن أحمد حسن، عميد لاعبى العالم المتعافين من الإدمان لعب كرة القدم تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" فيما حرص المتعافين على التقاط الصورة التذكارية معه.



أحمد حسن عميد لاعبى العالمي يشارك المتعافين من الادمان لعب كرة القدم

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أحمد حسن عميد لاعبى العالمي يشارك المتعافين من الادمان لعب كرة القدم



أحمد حسن عميد لاعبى العالمي يشارك المتعافين من الادمان لعب كرة القدم



أحمد حسن عميد لاعبى العالمي يشارك المتعافين من الادمان لعب كرة القدم



