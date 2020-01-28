شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: الإنتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تعمل على مواجهة تحديات كثيرة فى ملف البيئة من خلال البحث والدراسة وزيادة الوعى لدى المواطنين، مشيرة إلى قيام جهاز المخلفات بإنشاء منظومة متكاملة للمخلفات تقوم على التخطيط والرقابة، مع البدء فى تنفيذ البينية التحتية والتى سيتم الانتهاء منها خلال عامين فى كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والانتاج الحربي.

وأوضحت ياسمين فؤاد، فى بيان اليوم، أن دور الوزارة قائم على التأكد من دمج البعد البيئى فى كافة الخطط والاستراتيجيات فى كافة الوزارات، وأن الوزارة تعمل على حق الانسان فى المعرفة حيث تم اعداد استراتيجية الاتصال البيئى، وإطلاق مبادرة "اتحضر للاخضر" لنشر الوعى البيئى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم زراعة 10 الاف شجرة فى اسبوعين، مشيرة إلى أن رعاية الرئيس لهذه المبادرة تعد رسالة قوية بأن البيئة أصبحت من أولويات الدولة.

وأشارت إلى حرصها على إنشاء إدارة لحقوق الإنسان فى الوزارة بالتوازى مع خدمة المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بتدريب العاملين فيها للعمل فى مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني.

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وأوضحت فؤاد أن الوزارة تقوم بدراسة تقييم أثر بيئى لكافة المشروعات مع مراعاة مسار التنمية، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع 7555 دراسة تقييم اثر بيئى خلال العام الماضي، كما تم الاتفاق مع بعض البنوك لتوفير حزم تمويلية للإصحاح البيئى بالمصانع، مضيفة إلى قيام الوزارة بإخلاء مخزن الصف من اللاندين حفاظًا على البيئة وحقوق الانسان فى بيئة نظيفة وآمنة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية المخلفات الزراعية بما يتوافق مع طبيعة المحاصيل الزراعية فى كل محافظة، كما أن الوزارة تعمل حاليا على قضية المخلفات الخطرة والمخلفات الالكترونية ودمج القطاع الغير رسمى فى هذا المجال مشيرة الى أن الوزارة تقوم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى حيث تم تدريب السيدات فى المحميات على الاشغال اليدوية وتطوير البنية التحتية للمحميات، كما تعمل الوزارة على دمج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية من خلال بروتوكول تعاون تم توقيعه مع مع وزارة التربية والتعليم.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة استقبلت 5999 شكوى خلال العام الماضى حيث تم الاستجابة لتلك الشكاوى بنسبة 100% طبقا للمعايير الخاصة بإنهاء الشكاوى.