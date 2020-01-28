شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: قوات النظام تدخل معرة النعمان فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الأنسان أن قوات النظام السورى دخلت معرة النعمان في إدلب شمال سوريا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف أكد أن هناك مسلحون يهاجمون ممرات الإغاثة الإنسانية فى إدلب بسوريا وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها.

وكان لافروف أكد فى وقت سابق "إنه تم التخلص من التهديد الإرهابي في سوريا، التي يتعين أن تكون مثالاً يحتذى لعدم السماح للمحاولات المتهورة بتقرير مصير المنطقة".

وأضاف لافروف، خلال كلمة له أمام طلبة فرع جامعة موسكو للعلاقات الدولية فى طشقند، اليوم الخميس: "لقد قدمت روسيا مساعدة فعالة للشعب السورى فى التصدى للإرهاب الدولى بطلب من الحكومة الشرعية، وتم التخلص من التهديد الإرهابي ويبقى فقط حل بعض المهام الخاصة".

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وأضاف:" أن بلاده ساعدت الشعب السورى فى استعادة دولته​​​"، مؤكدا أن هذه التجربة يتعين أن تكون مثالاً يحتذى به فى المستقبل لعدم السماح للمحاولات المتهورة بتقرير مصير الدول من الخارج.