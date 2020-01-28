شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث فرص الاستثمار الفندقى غرب العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعًا؛ لبحث فرص الاستثمار الفندقى غرب مدينة العلمين الجديدة. وحضر اللقاء الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى ما توليه الدولة من اهتمام بتنمية الساحل الشمالى الغربى، وأن المخطط للجزء الواقع غرب العلمين الجديدة كان يقوم على استغلاله لإقامة مشروعات فندقية وسياحية، وهو ما يجب العمل على سرعة تنشيطه خلال الفترة المقبلة، من خلال طرح قطع الأراضى المتاحة، والاتفاق على معايير واضحة للتسعير وطرق السداد.

وكلف رئيس الوزراء بقيام وزارتى السياحة والآثار، والإسكان بالتنسيق من أجل إعداد المخطط وطرحه للمستثمرين السياحيين وللشركات الراغبة فى الاستثمار السياحى والفندقى، على أن يتم اشتراط قيام كل شركة بالانتهاء من الإنشاءات والتشغيل خلال أقل فترة زمنية ممكنة من تاريخ حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة.