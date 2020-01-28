شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أمريكا بالقاهرة: نمو التجارة بين مصر وواشنطن لأكثر من 44% خلال عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة فى القاهرة، إن مصر دولة ديناميكية ذات اقتصاد معقد وتحديات إقليمية فريدة، مضيفا أن نجاح الشركات الأمريكية فى مصر يصب فى مصلحة الاقتصاد الأمريكى والعلاقات الجيدة التى تجمع مصر والولايات المتحدة.

وأضاف كوهين، فى كلمته فى اللقاء الشهرى للغرفة حول الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، الثلاثاء، قائلا "سأعمل بلا كلل لخلق وتوسيع فرص الاستثمار بين الولايات المتحدة ومصر، والعمل مع الحكومة المصرية لبناء بيئة تجذب الاستثمارات الأمريكية والتى يمكن فيها للقطاع الخاص القوى خلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادى الذى تحتاجه مصر".

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وأشار إلى أن مصر هى رابع أكبر سوق للسلع والخدمات الأمريكية فى الشرق الأوسط، وأكبر سوق لصادرات السلع والخدمات الأمريكية فى القارة الأفريقية. موضحًا أنه منذ عام 2017 وحتى نوفمبر الماضى، نما إجمالى التجارة الثنائية بين مصر والولايات المتحدة بأكثر من 44% ليصل إلى 8.2 مليار دولار. بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى مصر 5.2 مليار دولار، بزيادة 30% على مدار العامين الماضيين.

وأضاف السفير الأمريكى، أنه بلغت واردات الولايات المتحدة من مصر 3 مليارات دولار، بزيادة 76% خلال عامين. نمت الصادرات الغذائية والزراعية الأمريكية إلى مصر بنسبة 145% فى الفترة من 2017 إلى 2018. وبنفس القدر من الأهمية، بلغت الصادرات الزراعية المصرية إلى الولايات المتحدة أعلى مستوى قياسى على مدار عامين، فى عامى 2018 و2019.