شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 72.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 72,8% وفازت إدارة الهرم بالترتيب الأول بنسبة نجاح 81,9% تليها إدارة أكتوبر 81,3% ثم ادارة الشيخ زايد 79,7%.

وبدوره أكد خالد حجازى، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن المديرية كانت حريصة على تصحيح الامتحانات بشكل يومى عقب انتهاء الامتحانات، لسرعة ظهور النتيجة، مؤكدا أن نسبة النجاح مرتفعة .

وأضاف خالد حجازى لـ ”الخليج 365”، أنه من المقرر أن تتاح النتيجة بجميع المدارس بعد أن اعتمادها محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد.

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وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية الخميس الماضى امتحانات الفصل الدراسى الأول في الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية، بمحافظة الجيزة، حيث أدى 153 الف 537 من طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان امام 615 لجنة امتحانية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد لجان إمتحانات الشهادة الإعدادية بمدرستي الأورمان الإعدادية الثانوية في حي العجوزة واللواء محمد نجيب الإعدادية بنين بحى شمال الجيزة للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات على أكمل وجه، وحرص المحافظ على الإطمئنان من الطلاب عن مستوى الإمتحانات ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية كما حرص راشد على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهاً برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة.

وكانت مديرية تعليم الجيزة أنشأت غرفة العمليات المركزية بمديرية تعليم الجيزة، لمتابعة عملية سير الامتحانات وتلقى اى شكوى بخصوص الامتحانات ورصد حالات الغش ، كما كانت تصدر تقرير يومى عن حالة الامتحان ومدى مطابقة الاسئلة للمواصفات وارتباطها بالمنهج الدراسى ومرعاه الفروق الفردية .