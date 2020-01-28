شكرا لقرائتكم خبر عن مشرفة تضرب فتاة بقسوة داخل دار أيتام بالعاشر من رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة "نيفين القباج" وزيرة التضامن الاجتماعى مديرية التضامن بالشرقية بنزول لجنة إلى دار "نهر الحياة" لرعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بمجرد ورود بلاغ بشأن وجود مخالفات بالدار ورافق اللجنة مأمور الضبط القضائى بالمديرية وتم تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة كما وجهت الوزيرة بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال بالدار.

وكان قد أرسل مجموعة من سكان مدينة العاشر من رمضان لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" فيديو تظهر فيه مربية بدار أيتام "نهر الحياة" بالعاشر من رمضان بالمجاورة التانية تقوم بتعذيب وضرب الأيتام داخل الدار، واستغاث أهل المدينة لانقاذ الأيتام من يد هذه السيدة.





وناشد القراء فى رسالتهم، قائلين: "تم تداول هذه الفيديوهات من داخل الدار فضلا عن بعض الصور التى توضح تعذيب هذه مربية داخل دار ايتام "نهر الحياة" التى تظهر فى الفيديو وهى تضرب الأيتام وعدم توفير الأكل والشرب الخاص بهم رغم قيام بعض المصانع بتولى هذا الأمر والتبرع بالمأكل والمشرب للأيتام".





وناشد القراء المسئولين فى وزارة التضامن بالتعامل مع هذه السيدة وإنقاذ الأيتام من يد هذه السيدة التى لا تعرف الشفقة أو الرحمة.

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وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو ”الخليج 365” قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع ”الخليج 365”.

ويجدد ”الخليج 365” دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو ”الخليج 365” مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.