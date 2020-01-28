مصر تتقدم لانتخابات عضوية مجلس الاتحاد الأفريقى لمكافحة الفساد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نميرة نجم ، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقى، إن مصر تقدمت لانتخابات عضوية المقعد الشاغر بمجلس "الاتحاد الأفريقي الاستشارى" لمكافحة الفساد عن منطقة شمال أفريقيا، وأضافت السفيرة نجم - في تصريح اليوم الأربعاء، أن مكتبها سيشرف علي الانتخابات التي ستجرى في منظمة الاتحاد الأفريقي ، مع انعقاد اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الدول الأفريقية يومي الخامس والسادس من فبراير القادم، تمهيدا للقمة الأفريقية "33" التي ستعقد في مقر المنظمة بالعاصمة الإثيوبية (أديس أبابا ) يومي التاسع والعاشر من فبراير المقبل .

وأشارت الى أن مقاعد مجلس الأمن والسلم الأفريقي العشر ستشهد تنافسا بين عشر دول أفريقية تمثل خمس مناطق جغرافية هي : مصر من منطقة الشمال، ومن منطقة شرق أفريقيا : السودان وإثيوبيا وجيبوتي والصومال ، ومن منطقة غرب أفريقيا : غانا والسنغال وبنين ، ومن منطقة وسط أفريقيا : الكاميرون وتشاد ، ومن منطقة جنوب أفريقيا : مالاوي وموزمبيق.

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وأوضحت أنه سيتم انتخاب أربعة أشخاص أعضاء في لجنة "حقوق الإنسان والشعوب " من بين اثنا عشر مرشحا، وهي من دول منطقة شرق أفريقيا : سيشيل وكينيا ، و من منطقةً غرب أفريقيا : كوت ديفوار وسنغال وجامبيا ، ومن منطقة وسط أفريقيا : الكاميرون وتشاد والجابون ، ومن منطقة جنوب أفريقيا: زامبيا ومالاوي .

ولفتت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي - في ختام تصريحها - إلى أنه ستجرى إنتخابات بين مرشحي عشر دول لشغل ستة مقاعد في "لجنة حقوق الإنسان والشعوب " ،هي : مصر و ليبيا من منطقة الشمال ، والسودان وجيبوتي وأوغندا من منطقة شرق أفريقيا ، وغانا وليبيريا وبوركينافاسو من منطقة غرب أفريقيا ، وأنجولا من منطقة جنوب أفريقيا .