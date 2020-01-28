شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: مصر ستشهد منظومة نموذجية لجمع القمامة خلال الفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة منظومة نموذجية لجمع القمامة، تركز على أسس وأساليب علمية، لحل مشكلة القمامة التى تعانى منها كل محافظات مصر، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، مناقشة عامة عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي.

وقال "عبد العال": "ستكون في مصر منظومة لجمع القمامة نموذجية، وستحقق أفضل مما يتم مداولته في القاعة، ستفعل على أسس علمية لم يسبق وجود لها في مصر قبل ذلك".

ودعا رئيس مجلس النواب، الأعضاء، إلى مراعاة أن طلبات الإحاطة التي يتقدموا بها في ذات اليوم أو خلال الجلسة لن يتم مناقشته اليوم، كما أن الوزير لن يرد عليه في الجلسة، متابعا: "اعرفوا اللائحة كويس".

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة لمجلس النواب، شهدت اليوم، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء الصادر برقم 87لسنة 2015 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الطاقة، وإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتى الإسكان والزراعة، وإحالة مشروع قانون مقدم من النائب حمدى السيد و60 نائبا بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية.

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