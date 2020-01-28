شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين: لا إصابات بـ"كورونا" بين الصينيين فى مصر ومغادرة السائحين خلال 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال لياو ليتشيانج سفير الصين بالقاهرة، إننا على تواصل تام وتعاون مع وزارتى الخارجية والصحة فى مصر لمنع انتشار وباء فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية وسلطات الحجر الصحى تقومان بالإجراءات اللازمة حيال الفيروس ووضع آلية دائمة لمواجهته.

وأضاف السفير الصينى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بمقر السفارة الصينية بالقاهرة ، أنه لا يوجد أية حالة بين الصينيين فى مصر مصابة بفيروس كورونا، مؤكدا: إنه من المقرر مغادرة كافة السائحين الصينيين مصر فى غضون خمسة أيام.

وأكد أن القسم القنصلى بالسفارة يتابع وضع المواطنين الصينيين فى مصر ويقدم كافة التسهيلات، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية لتسجيل الأسماء والالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن السلطات المصرية خاصة الحجر الصحي.

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وقال، إن الجانب الصينى على اتصال دائم مع وزارة التعليم العالى والسفارة المصرية فى بكين والجهات المعنية المصرية لمتابعة حالة الطلاب المصريين الذين يدرسون فى الصين، مضيفا أننا نولى اهتماما كبيرا بالوضع الصحى لهؤلاء الطلاب وأنه لم يتم تسجيل أى حالة إصابة حتى الآن.

وقال السفير الصينى، إن الحكومة الصينية تتبنى كافة التدابير والجاهزية فى جميع المقاطعات ورفع حالة الطوارئ للدرجة الأولى فى جميع أرجاء البلاد ، وهذا يتضمن إجراء العزل لمدة أسبوعين لأى شخص مصاب أو مشتبه بإصابته وكذلك وضع كثير من نقاط التفتيش عند النقاط الحدودية لقياس درجة الحرارة والتأكد مع عدم وجود حالات إصابة هذا بالإضافة إلى مطالبة الصينيين الالتزام فى المنازل والخروج عند الضرورة القصوى.

وأشار، إلى أن وكالات السياحية الصينية أوقفت جميع الفعاليات والأنشطة السياحية ومطالبة السائحين الصينيين الالتزام بتعليمات وقوانين الجحر الصحى فى الدول والتعاون مع السلطات المحلية فى الدول التى يسافرون إليها.